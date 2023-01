POL-COE: Coesfeld, Gerichtswall/ Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Herbern einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aufgefallen ist das einem Zeugen am Dienstag (31.01.23) gegen 6.15 Uhr. Die Diebe entwendeten die Zigaretten und das Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr