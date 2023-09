Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach gesucht

Kelsterbach, Mainstraße 54, Parkplatz "Zum Grünen Baum" (ots)

Am Montagnachmittag (04.09.2023) kam es zwischen 17:10 und 19:13 Uhr in Kelsterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 39-jährige Kelsterbacherin parkte ihren roten Opel Corsa auf dem Parkplatz der Gaststätte "Zum Grünen Baum" in der Mainstraße 54. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Seite des Opel Corsa. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der 06107-71980 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell