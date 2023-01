Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erhöhtes Einsatzaufkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht

Bonn (ots)

1.1.2023, Bonn, Stadtgebiet,

In der Nacht zum Jahreswechsel rückten Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn, zwischen 19 Uhr und 7 Uhr, zu 60 Brandeinsätzen, 3 technischen Hilfeleistungen und 81 Rettungsdiensteinsätzen aus.

Die Feuerwehr wurde zu zahlreichen Kleinbränden alarmiert, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilten. Hierbei handelte es sich in der Regel um, Brände von Hecken, Mülltonnen oder Containern. Unter anderem wurden wir auch zu folgenden Einsätzen alarmiert:

Alter Heerweg Duisdorf, Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Hecke auf ca. 10m. Die Hecke konnte durch einen Trupp unter Pressluftatemgeräten mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde die Ausbreitung auf das benachbarte Gebäude verhindert. Es waren 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Löscheinheit Duisdorf und des Führungsdienstes beteiligt.

Europaring: Auf dem Europaring standen mehrere Mülltonnen und Gegenstände auf einem Balkon in Brand. In dem Bereich beschossen sich ca. 40 Personen mit Feuerwerkskörpern und Steinen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Steinen gezielt beschossen und beworfen. Die Einsatzkräfte waren gezwungen sich zunächst zurückzuziehen. Nur mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft der Polizei, konnten die Löschmaßnahmen fortgesetzt werden. Glücklicherweise sind keine Verletzten zu beklagen. Am Fahrzeug der Feuerwehr entstand ein Sachschaden Es waren 18 Einsatzkräfte der Löscheinheit Duisdorf, ein Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr von der Wache Innenstadt und der Führungsdienst beteiligt.

Bahnhofstraße: Hier wurde Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, weil Anwohner Brandrauch im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses meldeten. In einer der Wohnungen hatte eine Matratze gebrannt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Gebäude mit einem Lüfter entraucht. Insgesamt wurden drei Personen durch die Feuerwehr ins Freie geführt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Löscheinheit von der Innenstadtwache, sowie die Löscheinheiten aus Duisdorf und Lengsdorf, der Führungsdienst und ein Rettungswagen zum Eigenschutz.

Innenstadt: In einem Bonner Club klagten mehrere Personen über Reizungen von Augen und Atemwegen, nachdem ein Gast Reizgas versprüht hatte. Nach Erkundung der Lage vor Ort, wurden insgesamt vier Personen durch den Rettungsdienst versorgt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

