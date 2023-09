POL-DA: Lampertheim: Ohne Führerschein unterwegs

Darmstadt (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen (3.9.) sein Unwesen in der Mainzer Straße getrieben und versucht in die Räume einer Gaststätte zu gelangen. Nachdem seine gewaltsamen Versuche, sowohl ein Fenster als auch eine Tür aufzuhebeln, scheiterten, suchte der Kriminelle im Außenbereich ...

