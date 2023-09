Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gaststätte gesucht /Täter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen (3.9.) sein Unwesen in der Mainzer Straße getrieben und versucht in die Räume einer Gaststätte zu gelangen. Nachdem seine gewaltsamen Versuche, sowohl ein Fenster als auch eine Tür aufzuhebeln, scheiterten, suchte der Kriminelle im Außenbereich offenbar nach Beute und legte Gegenstände zum Abtransport bereit. Als der Eigentümer überraschend auftauchte und den Täter ertappte, ergriff dieser die Flucht auf einem Fahrrad. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift und einem schwarzen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift bekleidet war. Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell