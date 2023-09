Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Ordnungshüter führen Geschwindigkeitsmessungen durch

mehrere Verstöße festgestellt

Gernsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Sonntagnachmittag (3.9.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 3112 bei Gernsheim durchgeführt. Zwischen 13.45 und 16.45 Uhr überprüften die Polizeikräfte das Tempo der Verkehrsteilnehmer, für die in diesem Bereich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Insgesamt wurden bei 178 durchfahrenden Fahrzeugen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und hierbei 33 Verstöße festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der 131 km/h auf dem Tacho hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

