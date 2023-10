Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau/Pfalz (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachte gestern (18.10.2023) gegen 12:30 Uhr, die noch unbekannte Fahrerin eines silbernen beziehungsweise grauen Pkw bei einem Verkehrsunfall in der Xylanderstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines weißen Opels, welcher den Kreisverkehr in Richtung Südring befuhr, kollidierte mit dem Heck des Opels und verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau/Pfalz unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

