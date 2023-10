POL-PDLD: Unfallfluch unter Alkohol

Offenbach an der Queich (ots) - In der Nacht auf Dienstag, den 17.10.23, in der Zeit von 18:00 bis 07:00 Uhr, kam es in Offenbach an der Queich zu insgesamt vier Einbrüchen. Zunächst drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrgenerationenhaus in der Hauptstraße ein. Durch ein Fenster gelangten sie gewaltsam in den Innenbereich des Gebäudes. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. ...

mehr