Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rollerdiebstahl

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 16.06.2023 wurde ein Roller im Bereich der Kindertagesstätte St. Markus in Wittlich aufgefunden. Dieser wurde zuvor im Bereich der Kirchstraße in Wittlich entwendet. Unbekannte Täter beschädigten das Lenkradschloss und entfernten sich mit dem Roller zunächst von der Tatörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

