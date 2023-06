Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falschfahrer aus der BAB 1

Dreis-Brück (ots)

Am 23.06.2023 wurde der Polizeiinspektion Daun ein Falschfahrer auf der BAB 1 zwischen der AS Darscheid und der AS Kelberg gemeldet. Umgehende Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Feststellung des Fahrzeuges.

Aufgrund sehr guter Zeugenhinweise und eines gefertigten Videos einer Dash-Cam konnten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun im weiteren Verlauf einen 82-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Daun ermitteln, welcher gegen 09:30 Uhr mit seinem Fahrzeug, einem blauen BMW entgegen der Fahrtrichtung auf der BAB 1 unterwegs war, dies irgendwann, vermutlich aufgrund des Gegenverkehrs bemerkte, sein Fahrzeug wendete und von der BAB abfuhr.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell