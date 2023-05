Polizei Hamburg

POL-HH: 230508-1. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.04.2023, 15:57 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Eckernförder Straße

Bereits Anfang April wurde ein 21-Jähriger in Altona-Nord von drei bislang unbekannten Tätern beraubt und hierbei mit einem Messer am Bein verletzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen griffen die Täter den Geschädigten unvermittelt an, versetzten ihm einen Messerstich ins Bein und entrissen ihm seine mitgeführte Tasche. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung über ein nahegelegenes Gelände einer Kirche in unbekannte Richtung.

Der Überfallene wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, aus dem er nach ambulanter Behandlung seiner Verletzung wieder entlassen wurde.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen.

Kurz nach dem Überfall fand ein Zeuge die geraubte Tasche des 21-Jährigen auf und übergab sie der Polizei. Zuvor hatten die Täter offenbar bereits das Handy des Geschädigten daraus entnommen.

Nachdem die ersten Ermittlungen von Beamten des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) geführt wurden, werden sie nun beim zuständigen Raubdezernat (LKA 114) weitergeführt und dauern an.

Bei den gesuchten Tätern soll es sich um zwei Schwarze, jeweils 1,70 bis 1,75 Meter groß, und einen hellhäutigen, dunkelhaarigen Mann gehandelt haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell