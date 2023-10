Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, den 20.10.23, in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Culinarium im Rötzweg abgestellter PKW der Marke VW, Typ UP!, durch einen daneben stehenden PKW beim Ausparken massiv beschädigt. Hierbei wurde die Fahrertür und der vorderen rechte Kotflügel eingedrückt. Der Schaden beträgt ca. 2500.- EUR. Der Verursacher entfernte sich einfach, ohne seine Beteiligung anzugeben. zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-93340 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell