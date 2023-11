POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Bundesstraße 45 - Pkw überschlägt sich, eine Person leicht verletzt; PM Nr. 1

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 07:15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin bei der Vorbeifahrt gleich mehrere in der Friedensstraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Durch eine Zeugin wurde wenig später ein weiteres beschädigtes silbergraues Fahrzeug ...

mehr