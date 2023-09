Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230925.9 Sankt Michaelisdonn: Betrunkener fährt gegen Parkenden

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Samstagmittag ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen in Sankt Michaelisdonn auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren. Wie sich herausstellte, stand der Beschuldigte unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol.

Kurz nach 17.00 Uhr war ein 35-Jähriger in einem Audi auf dem Schwarzen Weg unterwegs. Vermutlich infolge seines Alkoholisierungsgrades fuhr er dort auf ein kurz hinter der Einmündung zur Bahnhofstraße stehendes Fahrzeug auf. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,83 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und übergaben zur Weiterfahrt die Autoschlüssel an einen zwischenzeitlich am Ort erschienenen Bekannten des 35-Jährigen.

Die Höhe der insgesamt entstandenen Schäden ist noch unklar, die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Merle Neufeld

