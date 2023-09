Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230925.7 Steinburg/Dithmarschen: Taschendiebe wieder unterwegs

Steinburg/Dithmarschen (ots)

Am Freitag (22.09.23) waren im Bereich Itzehoe und Marne erneut Taschendiebe unterwegs. Gegen 11 Uhr tätigte eine 84jährige Kundin aus Itzehoe ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Rotenbrook. Im Kassenbereich bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der verschlossenen Umhängetasche entwendet wurde. Neben 30 Euro Bargeld fehlen nun persönliche Ausweispapiere und die EC-Karte. Wenig später suchte eine 73jährige Oldendorferin ebenfalls vergeblich ihre Geldbörse, die aus der verschlossenen Jackentasche entwendet wurde. Diese bemerkte den Verlust im Kasseneberich eines Supermarktes im Kamper Weg. Am gleichen Tage kam es zu einem weiteren Diebstahl bei einem Supermarkt in der Süderstraße in Marne. Eine 72jährige Burgerin suchte im Kassenbereich in ihrer Tasche nach der Geldbörse, auch hier schlugen die Diebe zu. Am Samstag um 17:20 Uhr stand eine 75jährige Oelixdorferin im Kassenbereich eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Geldbörse verwahrte sie in einer geschlossenen Handtasche, welche sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. In diesem Jahr verzeichnete die Polizei im Bereich Steinburg und Dithmarschen im Bereich der so genannten Taschendiebstähle bereits 157 Fälle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit bei Einkäufen und Achtsamkeit im Umgang mit mitgeführten Wertgegenständen.

