Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 42-jährigen Letten in der Regionalbahn RE 13

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend, 5. Juli 2023 um 22:30 Uhr, einen 42-jährigen Letten als Fahrgast der Regionalbahn RE13 auf der Fahrt von Viersen in Richtung Venlo angetroffen und überprüft. Ein durchgeführter Datenabgleich ergab, dass der Reisende mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Demnach besteht gegen den Mann ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts in Bochum. Hier wurde er rechtskräftig wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt und ist in der Folge den festgelegten Bewährungsauflagen nicht nachgekommen. Zudem besteht gegen den Letten ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. In diesem Fall ist noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 89 Tagen zu verbüßen oder zur Abwendung dieses Haftbefehls ersatzweise 890 EUR zu zahlen. Der Gesuchte wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Der Mann wird am Donnerstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell