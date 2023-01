POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind, Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Walsdorf (ots) - Am 18.01.2023 zwischen 18:10 Uhr und 19:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die zufällige und vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Weiters" in Walsdorf einzudringen. Die Täter durchwühlten eine Vielzahl von Schränken und Schubladen und wurden augenscheinlich durch die Rückkehr der Geschädigten gestört. Erste Zeugenhinweise auf der Nachbarschaft ergaben Hinweise auf zwei mögliche ...

