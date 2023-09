Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230925.8 Itzehoe: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Itzehoe (ots)

Am Samstagabend hat eine Frau in Itzehoe ein anderes Fahrzeug angefahren und sich vom Ort des Geschehens entfernt. Wie sich später herausstellte, war die Dame nicht nüchtern.

Gegen 19.45 Uhr rangierte eine Itzehoerin mit ihrem Volkswagen auf einem Parkplatz im Schütterberg. Hierbei geriet sie gegen einen geparkten Wagen, sah sich das Malheur kurz an, stellte ihren Angaben zufolge keinen Schaden fest und fuhr erst einmal davon. Als die Verkehrsteilnehmerin mit dem Auto zurückkehrte, informierte eine Zeugin die Polizei. Eine Streife entdeckte an beiden beteiligten Fahrzeugen leichte Schäden, die Unfallverursacherin wirkte angetrunken. Ein durch sie absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,06 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher.

Ob die Beschuldigte im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bleibt zu prüfen. Die Polizisten leiteten gegen sie erst einmal ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen der Verkehrsunfallflucht ein.

Merle Neufeld

