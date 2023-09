Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230925.6 Friedrichskoog: Junger Mann verunfallt unter Alkoholeinfluss

Friedrichskoog (ots)

Am Samstagabend ist ein junger Mann alleinbeteiligt in Friedrichskoog mit seinem Auto verunglückt. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer nicht ganz nüchtern. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 19.10 Uhr war ein 27-Jähriger mit einem Kleinwagen auf der Koogstraße aus Richtung Friedrichskoog kommend in Richtung Marne unterwegs. Auf der Strecke kam er nach einer leichten Kurve auf feuchter Fahrbahn von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten und einen Baum, überschlug sich und landete schließlich in einem Graben. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte bei dem aus Brunsbüttel Stammenden Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und der Verunglückte kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden, Schadenshöhe etwa 8.000 Euro.

Der Beschuldigte wird sich nun strafrechtlich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell