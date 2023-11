POL-PDLU: Römerberg - Baum angesägt, Täter ermittelt

Speyer (ots) - Am 09.11.2023 gegen ca. 16:40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Auestraße einen 38-jährigen Mann, welcher sich mehrere Waren in seine Jackentasche steckte und versuchte den Kassenbereich zu passieren. Der Mann wurde vom Ladendetektiv angesprochen und schubste diesen schließlich zur Seite um fußläufig die Flucht zu ergreifen. Der Ladendetektiv wurde dabei nicht verletzt, ...

