Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrraddieb festgenommen (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Friedberg - Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) gegen 12.30 Uhr konnte am Marienplatz ein Fahrraddieb festgenommen werden.

In der vergangenen Woche kam es in einem Fahrradladen in der Ludwigstraße zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Der zunächst unbekannte Täter befand sich gestern wieder auf dem Hof des Fahrradladens. Der Geschäftsinhaber konnte den Tatverdächtigen anhand einer Videoaufzeichnung wiedererkennen und verständigte daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige entfernte sich im Anschluss in Richtung Marienplatz. Dort konnte der 35-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Aichach- Friedberg von einer Polizeistreife festgenommen werden. Der Täter war geständig.

Das entwendete E-Bike war in Augsburg bei einer Freundin des Tatverdächtigen untergebracht. Dieses konnte dem Eigentümer wieder zurückgegeben werden.

