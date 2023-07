Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 18.8.2023, 5.15 Uhr an der Einmündung Ravensberger Straße/B 475 in Füchtorf ereignet hat. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße und bog nach links auf die Ravensberger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Roller des 52-Jährigen. Dieser befuhr die Ravensberger Straße und bog links auf die B 475 ab. Der Peckeloher stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der 65-Jährige keinen Führerschein besitzt, leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen den Füchtorfer ein. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

