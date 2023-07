POL-WAF: Beckum. Fahrrad gestohlen - Besitzer nahm Verfolgung auf

Warendorf (ots) - Am Montag, 17.7.2023 ereignete sich gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Milter Straße/In de Brinke in Warendorf, bei dem eine Pedelecfahrerin verletzt wurde. Die 61-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Milter Straße. Gleichzeitig befuhr eine 19-jährige Ibbenbürenerin mit ihrem Pkw die Straße In de Brinke und ...

