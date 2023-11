Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad, den Gehweg der Schifferstadter Straße in Richtung Ortskern Mutterstadt. Dabei musste sie einem Spaziergänger mit Hund ausweichen und touchierte ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Da der Unfall im Nachgang gemeldet wurde, sind weder Daten zu der Person mit Hund, noch bezüglich eines etwaigen Schadens am PKW bekannt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

