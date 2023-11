Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Ein 59-jähriger Speyerer fuhr Samstag um 10.47 Uhr mit seinem Fahrrad vom Rheinufer in die Industriestraße, wo er vor einer Firma eine Pause einlegte. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, misslang im der Versuch, sein Fahrrad bestimmungsgemäß in Betrieb zu nehmen. Nachdem er bei diesem Versuch stürzte, wurde seitens der Firma die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten endete ein erneuter Versuch, das Fahrrad zu besteigen, wiederum in einem Sturz. Beim Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 3,11 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

