Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Limburgerhof (ots)

Am Sonntag, den 12.11.2023 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldsee die Speyerer Straße in Richtung Ortsteil Rehhütte. In Höhe der Hausnummer 47 kollidierte der 69-jährige mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges mit dem linken Seitenspiegel eines dort geparkten Fahrzeuges. Als die Beamten erst zeitverzögert an der Unfallstelle eintrafen, stand der vermutlich beschädigte Pkw nicht mehr dort. Gesucht wird nun der Eigentümer bzw. Fahrzeughalter dieses Fahrzeuges, der zur genannten Uhrzeit an der genannten Örtlichkeit geparkt hatte und einen entsprechenden Schaden aufweist. Dieser kann sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden.

