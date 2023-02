Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Feuer in Eitorf

Auto, Roller und Mülltonnen in Brand

Niederkassel (ots)

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Eitorf zu mehreren Bränden. Zunächst bemerkte eine Streifenwagenbesatzung kurz nach Mitternacht in der Straße Im Auel einen brennenden Motorroller. Dieser stand auf dem Parkplatz eines ehemaligen Baumarktes. Da das Fahrzeug in Vollbrand war, musste die Feuerwehr zum Löschen hinzugerufen werden. Der Roller war derart beschädigt, dass eine Zuordnung weder über das Kennzeichen, noch über die Fahrgestellnummer möglich war. Die Polizei stellte das Fahrzeug daraufhin zunächst sicher. Gegen 00.35 Uhr entdeckte ein 40-jähriger Eitorfer auf seinem Heimweg einen zweiten Brand in der Siegstraße. Hier brannte eine Plane unter einem geparkten Auto. Der Zeuge zog die Plane hervor und bemerkte dabei, dass auch ein Pkw-Reifen brannte. Dem Mann gelang es, den Brand mittels mehrerer Flaschen Bier weitestgehend zu löschen. Die restlichen Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr Eitorf. In der Siegstraße meldete ein Zeuge gegen 01.10 Uhr einen brennenden Mülleimer. Der aufmerksame Mann hatte zuvor beobachtet, dass ein anderer Mann an der Mülltonne gezündelt habe. Nach Ansprache habe sich der Unbekannte, der ca. 1,70 m groß, schlank und mit dunkler Hose und dunkelbraunem Oberteil mit hochgeschlagener Kapuze bekleidet war, von der Tatörtlichkeit entfernt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte auch hier das Feuer. Etwa 10 Häuser weiter wurde kurz darauf eine weitere brennende Mülltonne in der Siegstraße durch einen anderen Zeugen gemeldet. Der Mann konnte hier den Brand mittels eines Eimers voll Wasser löschen. Ein Verdächtiger wurde hier nicht beobachtet. Unweit der anderen Tatorte wurde schließlich noch ein brennender Müllcontainer gemeldet, der vollständig ausbrannte. Auch ein dahinter befestigtes Werbeplakat wurde beschädigt. Wieder löschte die Feuerwehr den Brand. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3421. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell