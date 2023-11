Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Baustelle

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle an der Carl-Keller-Straße in Laggenbeck verschafft. Die Baustelle befindet sich an der Kirche St. Maria Magdalena. In der Zeit zwischen Freitag (17.11.23), 17.00 Uhr und Montag (20.11.23), 07.45 Uhr öffneten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Kette am Bauzaun. Danach hebelten sie eine Seitentür der Kirche auf. Aus der Kirche wurde offenbar nichts entwendet. Von der Baustelle stahlen die Kriminellen aus einem Dieseltank etwa 100 Liter Diesel. Die Polizei ermittelt zu diesem schweren Diebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell