Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Schwerer Verkehrsunfall auf der Gronauer Straße , 23-jähriger schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Am Freitag (17.11.) ist eine 25-jährige Ochtruperin mit ihrem Pkw gegen einen parkendes Fahrzeuggespann gefahren. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Die 25-Jährige fuhr gegen 08.10 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 21 übersah sie ersten Ermittlungen zufolge ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeuggespann und fuhr auf dieses auf. Zu dieser Zeit befand sich ein 23-jähriger Ochtruper zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger. Durch den Aufprall des VW Golf wurde der Anhänger nach vorne geschleudert und erfasste den 23-Jährigen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige verletzte sich leicht. Die Gronauer Straße wurde durch die eingesetzten Beamten kurzfristig voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzt etwa 12.000 Euro.

