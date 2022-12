POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Quakenbrück (ots) - Am Dienstagnachmittag um 15:45 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Ford "Fiesta" an der "Wohldstraße" auf die B68 in Richtung Cloppenburg auf. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Audi "A4" auf der B68 in Richtung Cloppenburg. Die 22-Jährige übersah den Mann aus Quakenbrück beim Einfädeln am Ende des Beschleunigungsstreifen. Der Fahrer des Audis ...

