Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unfall mit leicht verletzter Person beim Einfädeln auf der B68

Quakenbrück (ots)

Am Dienstagnachmittag um 15:45 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit einem Ford "Fiesta" an der "Wohldstraße" auf die B68 in Richtung Cloppenburg auf. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Audi "A4" auf der B68 in Richtung Cloppenburg. Die 22-Jährige übersah den Mann aus Quakenbrück beim Einfädeln am Ende des Beschleunigungsstreifen. Der Fahrer des Audis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Ford "Fiesta" drehte sich und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Fahrerin aus Löningen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Beide Pkws waren ein Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einer kurzzeitigen Sperrung der B68. Seit kurz vor fünf ist die B68 wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell