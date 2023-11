Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Horstmar (ots)

Am Freitag (17.11.23) haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus am Immelweg verschafft. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und öffneten diverse Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist unklar. Als die Bewohnerin gegen 18.45 Uhr zu ihrem Haus zurückkam, sah sie, wie zwei Personen aus ihrem Garten kamen und wegliefen. Die Polizei fahndete sofort im Nahbereich nach den Tätern, ohne Erfolg. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und Zeugen werden gesucht. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell