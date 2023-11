Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Bäckerei, Tresor entwendet

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (19.11.), 17.05 Uhr und Montag (20.11.), 04.20 Uhr in eine Bäckerei an der Ecke Hansaring/Grüner Weg eingestiegen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zur Bäckerei. In den Räumlichkeiten hebelten sie die Tür zu einem Büro auf. Von dort entwendeten sie einen Tresor mit einer mittleren vierstelligen Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell