Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße eingebrochen. Am Samstag (18.11.23) hebelten sie in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster im Obergeschoss auf. Um dies zu tun, mussten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge auf das Vordach des Hauseingangs steigen. Im Haus, das auf Höhe der Helios-Klinik liegt, durchsuchten sie zahlreiche Räume nach Diebesgut. Entwendet wurden ein Rucksack sowie zwei Spardosen. Auch das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Die Täter suchten auch dort nach Beute. Aus der Garage stahlen sie Elektrogeräte und ein Fahrrad. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.

