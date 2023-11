Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Einbrüche in drei Wohnhäuser

Laer (ots)

Im Bereich der Innenstadt ist in drei Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Die Tatorte liegen nur wenige hundert Meter auseinander. An der Claudiusstraße, kurz vorm Silesiusweg, verschafften sich unbekannte Täter am Samstag (18.11.23) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 21.20 Uhr Zutritt zu einem Haus. Die Täter hebelten die Terassentür auf. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Diebesgut. Zur Beutehöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Am Silesiusweg, an der Kreuzung mit der Claudiusstraße, hebelten Unbekannte zwischen Freitag (17.11.23), 14.20 Uhr und Sonntag (19.11.23), 11.45 Uhr ein Fenster neben der Eingangstür auf. So gelangten sie in das freistehende Einfamilienhaus. Im Haus wurde das Obergeschoss nach Diebesgut durchsucht. Die Täter öffneten zahlreiche Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Am Bammeltring, kurz vor der Johanniterstraße, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (12.11.23), 17.00 Uhr und Freitag (17.11.23), 16.00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Das Erdgeschoss wurde komplett durchsucht. Informationen über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt zu diesen Einbruchdiebstählen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell