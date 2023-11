Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, schwerer Verkehrsunfall, Nachtrag, Autofahrerin tödlich verletzt

Ochtrup (ots)

Auf der B54 hat sich am Freitagmorgen (17.11.23) um kurz vor 07.00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Gronau fuhr mit einem roten Toyota auf der B54 in Fahrtrichtung Münster. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf Höhe des Rastplatzes Weiner von der Fahrbahn ab. Danach geriet der Wagen zurück auf die Fahrbahn und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Lkw eines 59-jährigen Fahrers aus Holzwickede (Kreis Unna). Die Autofahrerin starb am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die B54 ist im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Münster seit den frühen Morgenstunden gesperrt.

Erstmeldung vom 17.11.23, 07.54 Uhr

Ochtrup, schwerer Verkehrsunfall

B 54 teilweise gesperrt Heute Morgen (Freitag, 17.11.2023) gegen 06.52 Uhr kam es auf der B 54 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die B 54 ist derzeit ab der Anschlussstelle Heek in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Zurzeit können noch keine Angaben zum Unfallhergang und zu Unfallfolgen gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell