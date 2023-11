Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Nordwalde (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023) in der Zeit von 18.00 bis 20.15 Uhr haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Fürstengrund verschafft. Die Diebe hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten diverse Räume und entwendeten nach jetzigem Ermittlungsstand hochwertigen Schmuck. Die Täter haben vermutlich das Haus auch wieder durch die Gartentür verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu melden.

