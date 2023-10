Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Firmenkantine

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.10.2023, erlangten Unbekannte Zugang zu einem Firmengebäude an der Friedrich-Hagemann-Straße. Der oder die Einbrecher entkamen mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochmorgen stellte eine Mitarbeiterin der Firma in Höhe des Baderbachs fest, dass Einbrecher gewaltsam in den Kantinenbereich eingedrungen waren. Anschließend waren die Täter mit Bargeld in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 13:50 Uhr am Dienstag, 10.10.2023, und 08:00 Uhr am Mittwoch, 11.10.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell