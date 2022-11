LPI-SLF: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Neustadt an der Orla (ots) - Im Rahmen der Streife kontrollierten Polizeibeamte am Montag gegen 14:15 Uhr einen Fahrrad-Fahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der 56-Jährige erhielt einer Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr