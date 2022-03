Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Pkws

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet sind seit dem Wochenende wieder mehrere Autos aufgebrochen worden. Irgendwann zwischen Samstag und Montag machten sich Diebe im Veilchenweg an einem Pkw zu schaffen. Aus dem Wagen stahlen sie unter anderem drei Bohrmaschinen und einen Laptop. Das Auto war unverschlossen. In der Eugen-Hertel-Straße sahen es Langfinger ebenfalls zwischen Samstag und Montag auf ein Auto ab. Sie öffneten und durchwühlten das Fahrzeug. Dabei wurde das Navigationsgerät beschädigt. Entwendet wurde offenbar nichts. Un auch in der Pariser Straße versuchten Langfinger ihr Glück und verschafften sich am Montagabend Zugang zu einem Auto. Der Golf wurde durchwühlt, es fehlte aber offenbar nichts. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. Die Polizei warnt: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Schließen Sie Ihr Auto immer ab und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug liegen. |elz

