Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Auto Radfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.11.23) um 16.35 Uhr hat sich sich auf der Meerstraße am Kreisverkehr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 67-jähriger Steinfurter war mit seinem Mercedes im Kreisverkehr und wollte diesen an der Meerstraße verlassen. Hier hat er den von rechts kommenden 27-jährigen Steinfurter mit seinem Fahrrad übersehen und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Für die Zeit Unfallaufnahme war die Meerstraße am Kreisverkehr gesperrt.

