Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruch in Einfamilienhaus Täter flüchtig

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (15.11.2023) in der Zeit zwischen 08.15 Uhr bis 20.20 Uhr haben Unbekannte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Akazienweg verschafft. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Im gesamten Haus haben sie nach Diebesgut gesucht und haben Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn jemand Hinweise zur Tat im oben genannten Tatzeitraum machen kann, wird er gebeten, sich bei der Polizei in Steinfurt unter 02551/15-4115 zu melden.

