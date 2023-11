POL-ST: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Greven (ots) - Am Donnerstag (09.11.) kam es in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.15 Uhr in Greven, Hinter der Lake 9 zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem dortigen Parkplatz am Rathaus und eines Lebensmittelmarktes wurde ein geparkter schwarzer Opel Astra Sportstourer im rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ...

