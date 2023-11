Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (14.11.) wurde gegen 17.00 Uhr ein 17-jähriger Fußgänger aus Rheine von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Fußgänger überquerte an der Catenhorner Straße auf dem Gehweg die Einmündung zum Schneewittchenweg. Dort wurde er von einem weißen BMW SUV übersehen, der aus dem Schneewittchenweg kam. Es kam zur Kollision, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Pkw entfernte sich anschließend über die Mittelstraße in Richtung Innenstadt, ohne dass der Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter 05971/9384215.

