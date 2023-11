Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Schulwegunfall, 12-Jähriger schwer verletzt

Nordwalde (ots)

Am Dienstagmorgen (14.11.) ist es auf der Amtmann-Daniel-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Der 12-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Junge aus Nordwalde fuhr gegen 07.25 Uhr mit seinem Rad auf der Hoppenstiege auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Amtmann-Daniel-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge bog er dann im Einmündungsbereich nach links in die Amtmann-Daniel-Straße ein. Dort fuhr zur selben Zeit eine 23-jährige Nordwalderin mit ihrem Auto auf der Amtmann-Daniel-Straße in Fahrtrichtung Welle. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 12-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungssanitätern versorgt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

