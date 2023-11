Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Lotte (ots)

Am Sonntag (12.11.) ist es gegen 16.45 Uhr auf der Halener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden - zwei davon schwer. Ein 19-Jähriger aus Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) fuhr mit einem BMW 320d auf der Kreisstraße von Wersen in Richtung Halen. Mit ihm im Auto saßen ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus Lotte. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie der 20-Jährige aus Lotte wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell