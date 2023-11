Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., 25-Jähriger angegriffen

Steinfurt-Bu. (ots)

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht zu Samstag (11.11.23) in der Innenstadt von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Der 25-Jährige aus Steinfurt befand sich gegen 00.45 Uhr an der Friedrich-Hofmann-Straße. Dort wurde er zunächst von drei Unbekannten verbal angepöbelt. Anschließend schlugen und traten die Unbekannten auf den 25-Jährigen ein. Danach flüchteten sie in Richtung Alexander-König-Straße. Bei dem Angriff stürzte das Opfer, er wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle hatten dunkle Kleidung an und waren 19 bis 20 Jahre alt. Eine Person trug einen grünen Schal. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben, bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell