Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.09.2023.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, Supermarkt, 31.08.2023, 21:45 Uhr.

Ein 22-jähriger Mann wurde in einem Einkaufsmarkt Opfer einer Körperverletzung. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei Tatverdächtige im Alter von 30 und 32 Jahren in dem Lebensmittelmarkt auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Das am Boden liegende Opfer erlitt Verletzungen, insbesondere am Kopf. Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen feststellen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

