POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.08.2023.

Peine (ots)

Fahrer eines E-Scooter wurde mit Haftbefehl gesucht.

Peine, Nord-Süd-Brücke, 30.08.2023, 13:00 Uhr.

Der uniformierten Fahrradstreife der Polizei fiel ein E-Scooter auf, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung geführt wurde. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrers und konnten hierbei folgende Feststellungen treffen: Bereits in der Nacht vom 06./07.08.2023 wurde das Fahrzeug aus dem Siemensweg in Peine entwendet. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 38-jährigen Mann aus Peine ein Haftbefehl bestand. Er wurde daher zu Dienststelle gebracht. Der vorgelegte Aufenthaltstitel war abgelaufen, so dass eine Strafanzeige wegen illegalem Aufenthalt gefertigt werden musste. Im Rahmen der Durchsuchung der Person wurden geringe Mengen Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt. Es besteht hier der Verdacht des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln.

Nach Rücksprache mit der zuständigen StA waren keine Haftgründe ersichtlich. Familienangehörige bezahlten den haftbefreienden Betrag sowie eine festgelegte Sicherheitsleistung und der Beschuldigte wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Täter erbeuteten hochwertige Arbeitsgeräte.

Hohenhameln, Ziegeleistraße, 29.08.2023, 14:30 Uhr-30.08.2023, 06:00 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges diverse Arbeitsgeräte wie Rüttelplatte und Trennmaschine und verursachten hierdurch einen Schaden von annähernd 9.000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 37075-0 entgegen.

