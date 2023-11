Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Nachtrag: Auto gestohlen, Audi ist wieder da

Rheine (ots)

Der Audi TT, der am Donnerstag (09.11.23) in Rheine als gestohlen gemeldet worden war, ist wieder da. Der Zeugenaufruf wird hiermit eingestellt.

Erstmeldung vom 09.11.23, 11.51 Uhr:

Rheine, Auto gestohlen, Audi stand im Innenhof an der Bevergerner Straße

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (08.11.23) zwischen 08.30 Uhr und 18.15 Uhr einen weißen Audi TT mit dem Kennzeichen ST-S7908 gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Auto zuletzt am Mittwochmorgen auf seinem Stellplatz in einem Innenhof an der Bevergerner Straße/Ecke Basilikastraße gesehen, als er mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Als er wieder nach Hause kam, stand der Wagen nicht mehr auf dem Stellplatz. Der Wert des Audis liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

